Una città, nel Reggino, si sta affermando come set cinematografico preferito da registi e produttori di fama internazionale. È Palmi, sulla Costa viola, che con le sue bellezze naturali, la sua storia, i panorami incantevoli sul mare, è sempre più fonte di ispirazione di importanti film.

Negli ultimi anni, la cittadina della Piana, oltre a essere sede di documentari e servizi televisivi, è stata molto amata dal Cinema.

È stata la location scelta per le riprese di "Padrenostro" con Pierfrancesco Favino, il film che trae ispirazione dall'attentato del 14 dicembre del 1976 al vicequestore Alfonso Noce, padre del regista, da parte dei Nuclei Armati Proletari, in cui persero la vita il poliziotto Prisco Palumbo e il terrorista Martino Zicchitella.

E poi di "The Good Mothers" fortunata serie su Disney Channel diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, basata su una storia vera, che ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘Ndrangheta e collaborare con la giustizia.

Di recente, "U.S. Palmese" dei Manetti Bros con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, e Claudia Gerini, presentato pochi giorni fa alla Festa del cinema di Roma, narra le vicissitudini della squadra di calcio di Palmi e la folle idea per risollevarne le sorti.

Ranuccio: «Dobbiamo continuare a lavorare per rendere sempre più attraente la nostra città»

La tendenza rappresenta un’opportunità di valorizzazione del territorio.

«I nostri paesaggi, la genuinità della nostra gente e un forte sostegno della città, hanno "cullato" attori, registi e tutte le maestranze che ruotano intorno a un set – afferma con orgoglio il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio -. Questo mi fa enormemente piacere per le ricadute di promozione territoriale e per il contributo che un set porta anche in termini di entusiasmo. Dobbiamo continuare a lavorare per rendere sempre più attraente la nostra città, dando tutti il nostro contributo. Quindi grazie a tutte le produzioni che hanno scelto Palmi».