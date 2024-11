È stato presentato questa mattina a Palmi il film “Us Palmese” dei Manetti Bros, girato interamente nella cittadina della Costa Viola, le cui riprese sono ormai agli sgoccioli: lunedì infatti, ci sarà l’ultimo ciak dopo circa due mesi dal primo. L'evento si è tenuto nella sala consiliare del municipio, tra le simpatiche battute dell’attore Rocco Papaleo e un clima da vecchi amici al bar. A presentare la pellicola, che narra la storia della storica squadra di calcio, che oggi milita in Promozione, i fratelli registi Marco e Antonio Manetti – palmesi di origine da parte della madre – gli attori Rocco Papaleo, Massimiliano Bruno e Blaise Alfonso, il commissario straordinario della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, l’assessore al Turismo Giuseppe Magazzù e il presidente della Lega dilettanti Calabria Saverio Mirarchi.

«Sono molto felice di questa collaborazione tra la Film Commission e i Manetti Bros – ha esordito Grande, il primo a prendere la parola -. È un film totalmente girato in Calabria e sono 8 settimane che abbiamo qui uno dei più grandi artisti del cinema italiano (riferendosi a Rocco Papaleo, ndr). È un’operazione molto importante che esporta un’immagine positiva della Calabria».

Il sindaco Ranuccio ha cominciato col ringraziare i fratelli Manetti e la Film Commission che «ha deciso di investire in questa opera cinematografica e quindi sul territorio palmese», Rocco Papaleo, «per l’umiltà e la generosità con le quali ha lavorato nella nostra città. Io devo farvi i complimenti e ringraziarvi per diversi motivi – ha continuato – innanzitutto per l’immagine positiva e bella che grazie a questo film riusciamo a veicolare di Palmi e più in generale della Costa Viola e della Calabria tutta. Le ricadute sono state anche tante altre, da quelle economiche al fermento che si è generato in città e quell’atmosfera magica che si respirava, vedendo le persone che si fermavano ad ammirare le scene girate al campo sportivo o in piazza. Sono convinto che questa produzione sarà un successo non solo sotto il profilo cinematografico ma anche per quella che può essere la visibilità per la nostra città. Siamo orgogliosi e onorati di aver ospitato le riprese qui a Palmi».



