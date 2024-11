Sabato 22 Marzo - Piazza I Maggio

Sarà celebrata sabato 22 marzo, in Piazza I Maggio, nei locali della Casa della poetessa Ermelinda Oliva, anche casa della Varia, la GIORNATA MONDIALE UNESCO DELLA POESIA.

Per l’occasione, lo scrittore palmese Oreste Kessel Pace (www.kessel.it) ha messo a disposizione, per la prima volta, una raccolta di poesie mitologiche MYTHOS.

Le opere verranno interpretate da tre grandi attori palmesi della associazione Great Talent: Lilli Sgrò, Maurizio Colosi, Giovanni Parrello che coinvolgeranno il pubblico accompagnati dalle musiche di Francesco D’Agostino.

L’evento, voluto dalla Associazione Pro Loco di Palmi, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palmi di concerto con l’Associazione Great Talent ed il Club Unesco di Palmi, si inserisce perfettamente nelle atmosfere culturali della location prescelta: la casa della poetessa Ermelinda Oliva è stata, infatti, per quasi un secolo, un ricettacolo di incontri di grandi poeti italiani che, regolarmente, facevano visita alla Oliva.

Durante il reading, ci sarà l’intervento del sindaco della città, il dottor Giovanni Barone nonché di molti personaggi della cultura palmese e calabrese di ogni tempo.

“L’evento è stato organizzato in tempi record” ci ha spiegato Oreste Kessel Pace “Sono felice di essere stato coinvolto nell’idea del presidente della Pro Loco di Palmi, Rocco Deodato. Gli attori li conosco, non manco di andare ai loro spettacoli teatrali ed anche il musicista ha un forte carattere artistico. Il realizzare il tutto entro la materia della Mitologia da un senso intenso a questa giornata particolare. Il tutto, infine, addirittura dentro la casa della immensa poetessa Ermelinda Oliva, dove mi recavo anche io, per dialogare sul mondo della Scrittura e dove la medesima ebbe modo di farmi dono delle sue opere. Ricordo che le regalai anche alcuni miei libri. Le feci anche una intervista e, dopo la morte, scrissi un racconto di quegli incontri. Vivremo, sabato, momenti unici e irripetibili”

All’invito a partecipare, hanno già risposto molte personalità del mondo della letteratura calabrese, nonché associazioni, enti, editori.

Appuntamento, dunque, sabato 22 marzo ore 2014 alle ore 18.30, in Piazza I Maggio.