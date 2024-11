L'artista regala due ore di spettacolo puro ricordando la drammatica esperienza del '93

Cosenza nel cuore di Paola Turci. L'artista, accolta da un numeroso pubblico e da calorosi applausi, non ha dimenticato la drammatica esperienza trascorsa da queste parti nel periodo di Ferragosto del 1993, quando con la sua auto andò a schiantarsi in autostrada nei pressi dello svincolo di Torano Castello. La cantante ha ricevuto le prime, decisive cure, proprio dai sanitari dell'ospedale dell'Annunziata, circondata dall'affetto dell'intera città.

Il suo ultimo lavoro discografico in vetta alle classifiche

La grinta e la performance della cantante, hanno rapito gli spettatori del Teatro Rendano dove Paola Turci ha portato il suo spettacolo dal titolo “Secondo cuore tour”, organizzato dal promoter Maurizio Senese. Un concerto nel quale il ritmo incalzante di alcuni brani come quello dell’ultimo Sanremo “Fatti bella per te” si è alternato con le versioni profonde ed emozionanti di altre canzoni di successo. Proposta anche una esecuzione inedita e dai toni intimi del pezzo di Domenico Modugno “Dio come ti amo” datato 1966. Ripercorse le tappe più significative della sua storia musicale, fino agli ultimi successi che la vedono, con il suo nuovo lavoro discografico, in vetta alle classifiche.