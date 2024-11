Qualche giorno fa una famiglia di Mendicino, nel cosentino, aveva scritto al Papa per chiedere peghiere per una persona cara. Pochi giorni prima del Natale, la telefonata di Francesco.

Una famiglia ha ricevuto il sostegno, nella preghiera, da Papa Francesco a pochi giorni dal Natale. La notizia è stata resa pubblica durante la messa di Natale a Mendicino dai fedeli della parrocchia. A scrivere al Papa era stato un bambino, che chiedeva al pontefice di pregare insieme a loro per una persona cara, gravemente malata. E Bergoglio, come più volte ha fatto in questi anni, si è messo direttamente in contatto con la famiglia, per comunicare al bimbo il sostegno della Chiesa tutta in questa difficile situazione.