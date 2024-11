Gli spettatori potranno infatti acquistare il pass invettiva per partecipare al siparietto previsto alla fine dello show. Ecco le tappe previste

Dopo undici anni di assenza Beppe Grillo torna in Calabria con suoi spettacoli. L'ultimo fu palasport di Crotone nel 2008. Quattro le tappe del suo nuovo one man show "Insomnia - Ora dormo", predisposte dalla Show Net di Ruggero Pegna. Il comico genovese, protagonista delle cronache dello spettacolo ma anche della politica, debutterà stasera al Teatro Metropol di Corigliano, domani sarà al Teatro Politeama di Catanzaro, il 13 al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 14 marzo chiuderàil suo mini tour calabrese al Teatro-Cinema Garden di Rende. L'inizio dello spettacolo è fissato ogni sera per le ore 21.

Come è stato reso noto, con la sua consueta ironia Grillo darà la possibilità a chi vorrà contestarlo di acquistare il "pass invettiva" al costo di 10 euro presso le biglietterie dei teatri. Il particolarissimo siparietto è previsto verso la fine di ogni show. Riflettori di tutta la stampa italiana puntati sulla Calabria, dove Grillo arriva con uno spettacolo ricco di soprese. Non mancheranno le interazioni con il pubblico e le improvvisazioni, come al solito legate agli ultimissimi avvenimenti di cronaca, che rendono ogni sua esibizione unica e atipica.