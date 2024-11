Si esibiranno il 21 e il 25 luglio i due artisti di fama internazionale nell'ambito della kermesse Armonie d'Arte Festival in scena al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia. Si tratta di Pat Metheny e John Scofield e John Medeski.

Pat Metheny

Un’icona della chitarra come Pat Metheny ci ha talmente abituati a una inesauribile creatività e a progetti talvolta davvero fuori dagli schemi (come il recente Orchestrion, che lo vedeva esibirsi in solitudine ma circondato da un colossale marchingegno di strumenti musicali dei più vari attivati con particolare perizia in solitario) che quasi ci si dimentica della pur (stratosferica) normalità. Quella del quartetto completato dalla classica ritmica piano-basso-batteria per esempio, il format per antonomasia, che lo riporta in Calabria a otto anni di distanza dalla suo trionfale debutto avvenuto sempre a Scolacium. Il quartetto vedrà Metheny affiancato dal pianista britannico Gwilym Simcock, la contrabbassista australiana (ma nata in Malesia da genitori cinesi) Linda Oh ed Antonio Sanchez, uno dei batteristi simbolo del jazz odierno e beniamino del pubblico, in una dimensione che lo ha riportato così prepotentemente alla ribalta.

Scofield e Medeski duo

Signori indiscussi del groove, a loro agio anche con funk, soul e jazz-rock, Scofield e Medeski danno vita ad un duo che mette insieme non solo straordinarie carriere ma soprattutto sapienze musicali che attraversano un campo ampio e intensissimo della più autorevole musica americana. E se l’organo Hammond è il marchio di fabbrica di Medeski che abbina tastiere vintage e sofisticati effetti, la chitarra di Scofield è vissuta con Billy Cobham, Miles Davis, Wayne Shorter, Pat Metheny, Herbie Hancock, e così virtuosismo, ritmo ed energia si si coniugheranno sul palco con generosa vitalità ed estrema piacevolezza, in un concerto all’insegna della più libera ed avvincente imprevedibilità.

Tariffa speciale di mini abbonamento per i due concerti al 50% dei biglietti interi, da acquistare al Parco Scolacium, dalle 9 alle 19.00 tutti i giorni tranne lunedi.