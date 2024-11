A Rossano apertura con lo spettacolo dello statunitence Kurt Rosenwinkel e il suo trio. Le altre iniziative coinvolgeranno ben 30 diversi comuni calabresi

Il Peperoncino Jazz Festival festeggia quest’anno la sua XV edizione e nel suo tour toccherà 30 comuni della Calabria. Rossano (Cosenza) ospiterà per il decimo anno consecutivo l'atteso evento di apertura, domani 5 agosto. Nella suggestiva cornice del chiostro “San Bernardino”, nel centro storico, si esibirà il chitarrista e compositore statunitense Kurt Rosenwinkel con il suo trio.

Ad annunciare la tappa rossanese della kermesse è il vicesindaco e assessore al turismo Aldo Zagarese, il quale ha invitato il territorio a partecipare ad uno degli appuntamenti più qualificanti dell'intera programmazione socio-culturale estiva, che l'esecutivo Marasco ha inteso confermare anche per quest'anno.

L'Amministrazione comunale ha quindi ringraziato i partner per aver creduto e sostenuto, con la loro partnership, uno degli eventi ormai storicizzati per Rossano. Animeranno la serata, dalle 22.30, Kurt Rosenwinkle alla chitarra, Eric Revis al contrabbasso e Josh Parotcka alla batteria (ingresso libero per lo spettacolo).

Il concerto-evento gode, inoltre, del patrocinio dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America, terra natale di Rosenwinkle. L’artista alla guida del trio internazionale, è considerato uno dei più interessanti della scena musicale contemporanea e riferimento per la sua generazione. Vanta un repertorio di classici, reinterpretati sempre con originalità e personalità.

La tappa del Peperoncino Jazz Festival nella Città del Codex sarà arricchita da degustazioni di vini locali e dalla presenza dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS).