L’artista calabrese approda alla fase conclusiva del più prestigioso riconoscimento alla canzone d’autore italiana in compagnia di interpreti del calibro di Peppe Barra e Francesco De Gregori

Peppe Voltarelli è tra i finalisti delle targhe Tenco, il più prestigioso riconoscimento alla canzone d'autore Italiana.



Saranno oltre 230 i giornalisti che comporranno la giuria che assegnerà le targhe suddivise in cinque sezioni. Peppe Voltarelli è stato selezionato assieme ad altri cinque interpreti tra cui Peppe Barra e Francesco De Gregori, nella sezione delle “canzoni non proprie”.



Le targhe Tenco saranno assegnate in due fasi la prima delle quali già svolta dove appunto sono stati selezionati i cinque finalisti per ogni categoria. Nella seconda, che si terrà nei prossimi giorni, sarà proclamato il vincitore per ogni sezione.



Le targhe invece saranno consegnate dal 20 al 22 ottobre nell'ambito del Premio Tenco in programma a Sanremo al teatro Ariston.



Peppe Voltarelli da quando si è “messo in proprio” nel 2005, ha rivolto la sua attività anche verso il cinema attore realizzando ben otto film, oltre che continuando a girare per il mondo dove non solo dà spettacoli, ma pubblica anche dischi. Nel 2014 sono stati pubblicati il suo quinto disco da solista “Lamentarsi come ipotesi” e il suo sesto libro “Il caciocavallo di bronzo”.



Non è la prima volta che Voltarelli giunge in finale al premio Tenco; nel 2007 esce “Distratto ma però” il primo lavoro discografico da solista prodotto da Alessandro Finazzo della Bandabardò che vede la partecipazione di Roy Paci, Sergio Cammariere, Pau dei Negrita e Giancarlo Cauteruccio, il disco entra nella cinquina dei finalisti per la targa Tenco 2007 riservata alle opere prime partecipando alle serate conclusive del Premio Tenco al Teatro Ariston di Sanremo.

Fiorenza Gonzales