VIDEO | Sold out e pubblico entusiasta negli appuntamenti di Cosenza, Corigliano Rossano e Crotone. Cast d’eccezione per la commedia inserita nella rassegna l’Altro Teatro

Sono gli applausi del pubblico a decretare il successo di Perfetti Sconosciuti. Tutto esaurito al Rendano di Cosenza, ma anche all’Apollo di Crotone e al Metropol di Corigliano Rossano per la commedia inserita nella rassegna l’Altro Teatro curata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, e tratta dal pluripremiato film di Paolo Genovese, all’esordio da regista in palcoscenico.

Vite appese al telefonino

Azzeccato il cast, puntuali le battute, coinvolgenti i dialoghi, brillante nel suo insieme questa fedele rappresentazione di uno scorcio del presente, delle nostre vite nel bene e nel male appese al trillo del telefonino: «Una intuizione incredibile questa dei cellulari e della vita segreta che gli abbiamo messo dentro» ha detto al nostro network Paolo Calabresi, per lui anche la felice combinazione di poter assistere al San Vito Marulla alla gara del Pisa, compagine in cui milita il figlio Arturo. «E poi per me è la prima volta in questo bellissimo teatro, con uno splendido e caloroso pubblico».

Cast d’eccezione

Oltre a Paolo Calabresi sul palco sono protagonisti Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Lorenza Indovina e Valeria Solarino. E poi Massimo De Lorenzo, originario di Reggio Calabria, contestualmente presente in questo periodo anche sul grande schermo con l’apprezzato film Us Palmese, in cui compare insieme a Max Mazzotta, quest’ultimo in prima fila ad assistere allo spettacolo: «Quando capita l’occasione di colleghi che recitano a Cosenza sono felice di esserci – ha affermato Mazzotta che poi ha aggiunto – Il contatto dal vivo è tutta un’altra storia. Lo dimostra l’emozione che Perfetti Sconosciuti, una storia già vista al cinema, riesce a trasmettere al pubblico».

Aladin il prossimo appuntamento

La rassegna l’Altro Teatro prosegue adesso con Aladin, al comunale Scaramuzza di Crotone il 4 aprile, al Metropol di Corigliano Rossano il 5 aprile ed al Rendano di Cosenza il 6 aprile, proposto in una edizione completamente rinnovata del musical nato da un’idea di Stefano D’Orazio e le musiche dei suoi compagni Pooh, con diciotto brani originali. Una storia di amore e di amicizia, di ribellione e di giustizia, in una cornice fiabesca arricchita da un pizzico di magia, dove i sogni più profondi possono diventare realtà. Nel cast anche un inedito Max Laudadio, nel ruolo del Genio. In programma al Rendano anche un matinée per le scuole la mattina del 7 aprile.