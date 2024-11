Il gruppo, vincitore nel 2015 del talent tv “Amici di Maria De Filippi”, sbarca in Calabria per l’unica tappa del tour

La Esse Emme Musica di Maurizio Senese si appresta a chiudere la stagione estiva con un grande concerto. Dopo la strepitosa edizione della Summer Arena a Soverato, con ospiti del calibro dei Nomadi, Il Volo, Nek, Marracash e Guè Pequeno, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Mario Biondi, Benji e Fede, Alessandro Mannarino e il Lyd Edem Festival, e l’incredibile concerto dei Litfiba a Crotone, adesso è il turno di un appuntamento ormai fisso a chiusura dell’estate. Stiamo parlando del concerto che ogni anno si tiene a Pianopoli per la festa patronale, una festa che l’Amministrazione comunale guidata da Gianluca Cuda ha saputo trasformare col tempo in un evento atteso da tutta la regione.4





Il concerto nello stadio comunale

Dopo Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, Amii Stewart e lo scorso anno Giusy Ferreri, ora tocca ai The Kolors il concerto a ingresso libero di domenica, 24 settembre, alle 21.30 allo stadio comunale di Pianopoli. Il trio formato da Stash, Alex e Daniele si esibirà per l’unica data in Calabria del tour promozionale dell’ultimo album, “You”. I The Kolors di Antonio Stash Fiordispino nascono a Napoli nel 2010, ma fama e popolarità arrivano con l’ingresso alla quattordicesima edizione del talent TV Amici di Maria De Filippi.

I successi in tv

Il trio si aggiudica la vittoria e durante le puntate del programma, a maggio 2015, esce il loro secondo album in studio Out. Dodici brani, tutti in inglese, tra cui i fortunati singoli “Everytime”, “Why Don’t You Love Me?”, “Me Minus You” e poi “OK”, incluso come bonus track nella versione speciale del disco. Due anni più tardi è la volta del terzo capitolo di carriera. Si intitola You e propone come primo brano di lancio album “What Happened Last Night”, cantato in collaborazione con Gucci Mane & Daddy’s Groove. I Kolors sono: Stash Fiordispino (voce, chitarra, basso), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth).