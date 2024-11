Stefano Principe, cosentino classe ’91, ha vinto il riconoscimento speciale della giuria stampa all’ottava edizione del “Premio Tonino Accolla” dedicato al doppiaggio che si svolge ogni anno a Siracusa. Ad aggiudicarsi il podio anche Erika De Cristofaro (voce femminile), Filippo Corazza (voce maschile) scelti come vincitori dalla giuria tecnica composta da Carlo Cosolo, che la presiedeva, Simone D’Andrea, Margherita De Risi, Emanuela Rossi e Lorenzo Accolla, figlio del celebre compianto doppiatore.

Gli sfidanti si sono fronteggiati a colpi di voce, cimentandosi in cinque “anelli di prova” tratti dai film “Loki”, “La Regina Carlotta”, “Ready Player One”, “Star Wars” e uno a scelta.

La scelta della giuria stampa

Si è concluso così “Voice over”, il festival del cinema e del doppiaggio ideato e diretto da Stefania Altavilla, presidente dell’associazione “Arca” (Associazione rinascimento culturale archimedeo). Sei in tutto le voci in gara, tre i premi assegnati più un riconoscimento per la migliore scuola di doppiaggio “Voice Art Dubbing”. La giuria della stampa, presieduta da Gianni Riotta, ha scelto Stefano Principe che ha ricevuto il premio dalle mani del giornalista.

Una lunga gavetta

«Contento, emozionato, è una di quelle serate che non dimenticherò» ha detto a caldo Principe che attualmente vive a Roma e ha alle spalle una gavetta fatta di studi e sacrifici. La sua passione per il doppiaggio e il cinema nasce da bambino quando la curiosità per le “voci dall’ombra” cominciò a farsi strada. Ha studiato recitazione cinematografica apprendendo la tecnica Chubbuck all’HT Studio di Patrizia De Sanctis che oggi lo rappresenta, è stato studente all’Actos Planet di Rossella Izzo (storica doppiatrice), a Professione Doppiaggio con il doppiatore Pasquale Anselmo (celebre voce di star americane). Principe ha anche partecipato a masterclass con Giancarlo Giannini, Pupi Avati, Ivano De Matteo, prestando, inoltre, la sua voce campagne pubblicitarie nazionali e internazionali, per marchi come North Face, Maserati, Alexa (Amazon), Amaro silano, Enel Energia.

Presenti alla serata Emanuela Rossi, Simone D’Andrea, Margherita De Risi, Carlo Cosolo, e il noto giornalista Gianni Riotta, già direttore del Tg1 e del “Sole 24 ore”.

Durante la serata hanno ricevuto i premi “Eccellenza voce maschile” ed “Eccellenza voce femminile”, Simone d’Andrea (voce di Colin Farrell e Matt Damon) e Margherita De Risi (voce di Elle Fanning, Selena Gomez, Isabela Moner). Il “Premio alla carriera Tonino Accolla”, per la direzione del doppiaggio, è andato a Carlo Cosolo. A Gianni Riotta è andato il premio “Eccellenza giornalismo italiano”.