Programma variegato e ricco di iniziative

Presentato il cartellone di iniziative programmate dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi per il periodo natalizio. Il calendario degli eventi, intitolato “Buone feste cosentine” è stato illustrato dal vicesindaco Jole Santelli. Il tema è quello delle favole.

Uno spazio dedicato ai bambini

La novità del 2017 è il Natale Kids. «Il Natale è soprattutto dei bambini, e per loro c'è uno spazio dedicato – spiega Jole Santelli –nell'ex Caffé letterario dove tante saranno le iniziative, coordinate da Città dei Ragazzi, nei weekend finché le scuole saranno aperte, e poi tutti i giorni».

Le scuole partner del progetto e l’incontro con la Street Art

«Oltre alle manifestazioni classiche all’interno dei loro istituti – aggiunge il vicesindaco - si offriranno alla città con un ricco calendario di eventi». Un'altra parola chiave di queste Buone Feste è contemporaneità, «per un mese ci accompagneranno i migliori artisti di strada e di circo contemporaneo, mentre Jorit, uno dei maestri della Street Art, su idea del Museo del Fumetto e del collegato festival Le Strade del Paesaggio, è già al lavoro su Piazza dei Bruzi dove sta “trasformando” con la sua arte un bus dell'Amaco, ispirandolo ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che diventerà un dj set itinerante, per poi rimanere patrimonio della città, a disposizione delle scuole».

Presto l'installazione di un'opera di Giò Pomodoro

Alla conferenza stampa ha partecipato l’intera giunta comunale. «La nostra idea di città la conoscete: vogliamo una città che vive in tutti i periodi dell’anno, e naturalmente in particolare nel periodo natalizio» ha detto il sindaco Occhiuto, ricordando la prossima inaugurazione del Museo di arte contemporanea, prevista il 15 dicembre, e della nuova Piazza Riforma. Poi annuncia «l'imminente installazione nel MaB, dell'opera “Spirale” di Giò Pomodoro» senza concedere invece alcuna indiscrezione sull’artista ingaggiato per il concerto di Capodanno.