Il complesso sito nella città di San Francesco ospiterà l’evento nato per valorizzare l’arte presepiale

Il circolo “Auser” di Paola, in collaborazione con le associazioni “Museo Badia”, “Antico Borgo” di Badia, Comitato di quartiere Paola Sud, con l’Istituto Ipseoa “San Francesco di Paola”e con il patrocinio del Comune di Paola, in occasione delle festività natalizie inaugura una mostra di arte presepiale nella splendida cornice del complesso monastico di Badia, sito in Paola zona Sud. L'esposizione, che aprirà al pubblico martedì 12 dicembre alle ore 16.00, propone un’ importante collezione di presepi realizzati a mano da artisti locali. Inoltre in vista della prima giornata le associazioni offriranno una degustazione di prodotti della tradizione natalizia.

!banner!

Gli appuntamenti con l'evento

martedì 26 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

giovedì 28 dicembre dalle ore 16.00, in questa occasione la mostra di arte presepiale si accompagnerà ad uno spettacolo di musica natalizia a cura di Schiavo e Sessa a cui seguirà poi spaghettata. La mostra resterà poi aperta nei giorni 2 e 4 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.