Da Borgo Summer Festival a Summer Beach Festival, il risultato non è cambiato. La prima rassegna di musica trap e rap nella Locride in programma da oggi al 14 agosto non si farà. Inizialmente prevista nell’arena comunale di San Giovanni di Gerace, gli organizzatori avevano dato appuntamento alla discoteca “La Calura” di Roccella Jonica per sette serate con ospiti di grande richiamo (Fedez, Anna Pepe, Emis Killa ed Ernia per citarne alcuni). Al netto del dj set di Anna Pepe, sold out in poche ore, a quanto si apprende la prevendita online dei biglietti per gli altri eventi è andata tutt’altro che a gonfie vele. Per questo motivo la manifestazione è stata «annullata per motivi tecnici organizzativi indipendenti dagli artisti e dalla location. L’organizzazione si scusa per il disagio».

Rammarico è stato espresso anche dalla direzione dello storico stabilimento balneare roccellese. «Visto il grande entusiasmo che ci avete manifestato rimane un obbligo per la prossima stagione di organizzare con esperti nel settore i concerti e dj set – riporta una nota - Tutti coloro che hanno acquistato le prevendite presso di noi possono venire a consegnarle da subito per il rimborso immediato».