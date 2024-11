Boeing e UmbraGroup con il progetto "Svitati per l'ambiente" premiano l'istituto scolastico di Rossano per il miglior progetto di sostenibilità ambientale

E' stata celebrata oggi a Rossano la cerimonia di premiazione della V edizione del progetto Svitati per l'Ambiente. Parliamo di sostenibilità, campagna educativa nazionale promossa da Boeing e UmbraGroup, in collaborazione con Ellesse Edu e SciogliLibro Onlus. La cerimonia, durante la quale è stata premiata la Classe IV B dell'Istituto Comprensivo Rossano IC 3 – Via Nazionale, coordinata dalle insegnanti Immacolata Fusco e Maria Serio Pasqua, è stata ospitata all'interno della "Sala Rossa" del palazzo San Bernardino, messa a disposizione dal Comune; alla conferenza hanno partecipato i principali rappresentanti delle aziende promotrici, le istituzioni locali e gli alunni della scuola vincitrice insieme ai propri insegnanti e genitori.

La campagna educativa si è complessivamente rivolta in queste cinque edizioni ad oltre 176.000 studenti e 3.000 insegnanti, a cui sono stati distribuiti 8.750 kit didattici. L'attuale edizione, inoltre, prevede un completo rinnovamento del kit didattico, arricchito di nuovi contenuti e strumenti, tra cui il divertentissimo cartone animato con gli "Eco-amici" Vito Lavite, Vera Lasfera e il Boeing 787 Dreamliner, che hanno aiutato gli studenti ad approfondire, in maniera divertente, le tematiche trattate.

La regione Calabria ha visto una notevole partecipazione al progetto classificandosi al primo posto del concorso nazionale con la Classe IV B dell'Istituto di Rossano, mentre l'Istituto Comprensivo Catanzaro Est "Fiume Neto", con la Classe IV A, guidata dall'Insegnante Elena Losito, ha guadagnato il terzo posto. La seconda classificata è la Scuola Primaria Brescello di Reggio Emilia, che ha partecipato con la Classe V B coordinata dall'insegnante Mara Rubizzi.

L'obiettivo principale di Svitati per l'Ambiente è di incentivare una maggiore consapevolezza sulle tematiche della tutela dell'ambiente e del consumo responsabile delle risorse naturali e, dunque, favorire nei bambini, i cittadini del futuro, comportamenti quotidiani sempre più sostenibili. Svitati per l'Ambiente si rivolge alla Scuola in quanto prima e vera "palestra" di comunità e del "vivere insieme": luogo privilegiato nel quale confrontarsi e rafforzare il proprio sapere e la propria coscienza critica per una crescita personale e sociale.

Al progetto è abbinato il concorso "In viaggio con gli Svitati", che vedrà i bambini protagonisti in qualità di "Eco-sceneggiatori" del nuovissimo cartone animato lanciato in questa edizione. In palio premi per l'Istituto vincitore e la possibilità di ospitare la cerimonia di premiazione e partecipare alla realizzazione del prossimo cartone animato.

Oltre al patrocinio Unesco, il programma ha ricevuto quelli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Umbria; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca offrirà il proprio supporto all'iniziativa attraverso gli Uffici Scolastici Regionali.