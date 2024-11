In studio con il direttore LaCnews24.it Pasquale Motta, una straordinaria cantautrice, Valentina Boffa. Inizio alle 22 su LaC Tv

Questa sera alle 22 a Pubblica Piazza: “La Calabria gioie e dolori”. In studio con il direttore LaCnews24.it Pasquale Motta, una straordinaria cantautrice, Valentina Boffa, in arte Valentina. Parleremo della buona Calabria e di quella cattiva e con la curiosa storia delle pecore “anarchiche” di Polistena che girano indisturbate per le vie cittadine. Canale 19, LaC Tv.