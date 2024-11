In occasione della tredicesima edizione della “Giornata del contemporaneo”, il 14 ottobre alla Galleria d’Arte Toma si discuterà del ruolo dell’artista oggi

L’arte come pane quotidiano, è questo il punto da cui Reggio Calabria partirà, in un incontro il prossimo 14 ottobre, presso la Galleria d’Arte Toma, dove assieme alla “Amaci-Associazione dei musei d’arte contemporanea d’Italia”, si discuterà del ruolo e del mestiere dell’artista nel sistema dell’arte italiano e calabrese. Scopo dell’incontro sarà quello di stimolare il dibattito proprio intorno a questo tema grazie ai moderatori Valentina Tebala, critica e curatrice indipendente e Marta Toma, gallerista. Interverranno artisti e operatori del settore, che si confronteranno tra loro e col pubblico.





Partendo proprio dal concept fornito dall’immagine guida di quest’anno, “Pane quotidiano” di Liliana Moro, l’incontro in Galleria vedrà come protagonisti coloro per i quali l’arte è davvero primario e vitale pane quotidiano: gli artisti. Nutrimento assoluto per l’anima più che per il corpo, in tempi di crisi economiche e di valori, l’arte torna nodo centrale di un dibattito aperto da chi la crea – l’artista appunto, principale motore di un sistema complesso – verso chi la sostiene, la divulga o semplicemente la fruisce.

!banner!

L’incontro si aprirà con lo speciale contributo e il punto di vista personale ed estetico degli artisti: Nausica Barletta, Roberto Giriolo, Giulio Manglaviti, Zeroottouno.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un fitto programma di mostre, eventi, laboratori e conferenze su scala nazionale, che dalle grandi città si dirama fino ai più piccoli centri della provincia italiana, ridisegnando la mappa dei luoghi dell’arte contemporanea in un’ottica inclusiva, vivace e dinamica. L’atteso evento annuale che simbolicamente inaugura la stagione del contemporaneo, giunto alla sua tredicesima edizione, registra una crescente partecipazione, configurandosi come occasione privilegiata di scambio e dialogo tra l’arte del nostro tempo e il suo pubblico, sempre più numeroso, diversificato e interessato.