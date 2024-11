Nel corso del recente incontro a Reggio Calabria, il neo sindaco Falcomatà ha consegnato al premier Renzi anche un dossier sulla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici, che dovrebbe essere trasferita da Reggio a Cosenza.

Reggio Calabria – Falcomatà chiede ‘all’amico’ Renzi di annullare il trasferimento della Soprintendenza, da Reggio a Cosenza.

“La bozza di decreto di redistribuzione delle sedi dirigenziali di II fascia prevede la cancellazione della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Reggio Calabria e Vibo – ha scritto Falcomatà - In Calabria, pertanto, rimarrebbe solo a Cosenza. Bisogna fare in modo che questa decisione non venga presa e la soprintendenza rimanga a Reggio; il testo prevede, di fatto, la cancellazione di due sole soprintendenze: quella di Reggio Calabria e quella di Arezzo. Sarebbe penalizzante nei confronti di una città come la nostra che ha un estremo bisogno della presenza di un autorevole organo di tutela, per fronteggiare il degrado e le ingerenze della malavita organizzata.



“E’ da tenere inoltre presente che l’accorpamento della sede con quella di Cosenza creerebbe gravi problemi logistici in una regione dimensionalmente molto estesa e con cattivi collegamenti viari e ferroviari – conclude - La Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici è indispensabile pertanto che rimanga a Reggio Calabria”.