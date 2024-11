In realtà si tratta di una prassi che sta prendendo sempre più piede: si chiama Meet&Greet e prevede un ticket speciale per il dietro le quinte. Ma in tanti sono andati via scontenti, i più temerari hanno seguito l'artista fino all'hotel

Ad aspettarlo erano in tante (e tanti). Luca Argentero ha conquistato il pubblico di Reggio Calabria e Rende, ma non sono mancati i mugugni tra molti fan che speravano di strappare una selfie con il dottore della celebre serie Rai “Doc”. In pochi sono riusciti nell’impresa che non è stata proprio a costo zero, anzi. Per assistere a qualche minuto di prove, infatti, ricevere un’agenda e una foto con l’attore (magari avviare anche una videochiamata con la mamma o l’amica lontana urlando: «Ciao, guarda con chi sono! »), gli appassionati hanno dovuto sborsare cento euro.

Questa prassi, che sta prendendo sempre più piede, si chiama Meet&Greet, letteralmente “incontro e saluto”. La produzione degli show ha, da qualche tempo, iniziato a scindere la parte squisitamente artistica (lo spettacolo), da quella che riguarda il dietro le quinte (autografi e foto). La cosa non è andata giù ai molti che, dopo aver comprato il biglietto, hanno aspettato l’artista per portare a casa un ricordo, una stretta di mano, un selfie (gratis, s’intende). Niente da fare, senza il ticket speciale, Argentero l’hanno potuto vedere solo dalla platea. Per aggirare la sicurezza, però, i fan più sfegatati hanno seguito l’auto dell’artista che alloggiava in un hotel di Rende, arrivando anche a scavalcare le siepi dell’albergo nella speranza (vana) di fermarlo prima che entrasse nella hall.

