Prima performance della seconda edizione di “Comicità in teatro”, evento fortemente voluto dall'Assessorato alla Cultura del Comune

Lo spettacolo di Lello Arena aprirà la seconda edizione di “Comicità in Teatro”, evento fortemente voluto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Rende, guidato da Vittorio Toscano, realizzato grazie alla sinergia con i manager nazionali e gli imprenditori locali.

Un grande gioco di squadra che già lo scorso anno ha consentito di realizzare una kermesse che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica. Quest'anno, dunque, si inizia con “Parenti Serpenti” di Lello Arena che sarà al Cine- Teatro Garden di Rende il prossimo 23 gennaio. Una pièce che ha fatto registrare il sold out neri migliori teatri italiani.

“Parenti Serpenti” di Carmine Amoroso, è un titolo conosciuto al grande pubblico per il celebre film di Monicelli del 1992 . Un cult che ora trova la sua versione teatrale con la regia di Luciano Melchionna. Nel cast, accanto a Lello Arena, anche Giorgia Trasselli la “tata” della celebre sit-com “Casa Vianello”. Una commedia dove si ride, per il tratteggio grottesco e a tratti surreale dei personaggi, ma al tempo stesso si riflette e ci si commuove . Parenti affettuosi che si riuniscono per il Natale nel paesino d'origine, come ogni anno, che si trasformano in serpenti quando gli anziani genitori esprimono l'esigenza di essere accuditi.

Dal primo gennaio è iniziata la prevendita dei biglietti per i singoli spettacoli, mentre già a dicembre è stata avviata la campagna abbonamenti.

Sono in tutto sei gli spettacoli: dopo Lello Arena sul palco del Garden saliranno Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, il 2 febbraio, Ale e Franz, il 20 febbraio, Dario Vergassola, il 15 marzo, il Mago Forest, il 6 aprile e Gabriele Cirilli, il 21 aprile. Biglietti in prevendita presso ticket, Cinema Teatro Garden di Rende, “Inprimafila” in Viale Guglielmo Marconi a Cosenza. Tutti gli altri punti vendita in Calabria sul sito ticketservicecalabria.it.