Nato allo scopo di stipulare accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, oggi il Sasus unisce in rete sedici comuni

RENDE (CS) - Torna a rivivere il parco telematico per merito del comune di Rende promotore del SASUS, il Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile.

Nato allo scopo di stipulare accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune (in base all'art. 15 della lg. 241/90) il Sasus oggi unisce in rete i Comuni che hanno realizzato il PIT N. 8 Serre Cosentine: Rende (capofila), Cosenza, San Pietro in Guarano, Mendicino, Marano Principato, Marano Marchesato, San Vincenzo La Costa, Castrolibero, San Fili, Lappano, Castiglione Cosentino, Zumpano, Dipignano, Cerisano, Carolei, Domanico, che hanno sottoscritto lo scorso 24 febbraio 2015 un Accordo di Programma. Tale accordo prevede, da parte degli enti sottoscrittori, l'individuazione e lo studio di progetti comuni per lo Sviluppo Sostenibile del territorio ed iniziative formative rivolte al personale delle pubbliche amministrazioni.

La prima iniziativa in programma è stata predisposta in vista della pubblicazione dei bandi relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020. Il Sasus infatti è promotore di una serie di seminari informativi sulle Politiche di Sviluppo e sui Programmi Operativi Nazionali e Regionali rivolti a Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, Dirigenti e Funzionari, Amministratori, Dirigenti e Funzionari di Società in House dei Comuni. I seminari saranno gratuiti e prenderanno il via a partire dal 15 Giugno 2015, presso la sede del SASUS, negli spazi rinnovati dell' EX CRAI a Rende in Via Danimarca, Località Macchialonga.

Per ciascun Ente aderente al Sasus sono previsti posti riservati ma, in occasione del tema del ciclo dei seminari, il Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile intende aprire la partecipazione anche agli Enti comunali non associati fino al raggiungimento dei 100 posti previsti per ogni seminario. Per l'occasione infine, è stato chiesto il riconoscimento di crediti formativi permanenti per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, agli Ordini degli Ingegneri ed Architetti della provincia di Cosenza, per i dipendenti comunali iscritti a tali Ordini professionali.

Con questa prima e rilevante iniziativa il Sasus vuole dare un segno concreto per l'avvio di un percorso di progettazione tra i Comuni, come previsto dai bandi della programmazione comunitaria.