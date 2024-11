L’associazione Lamezia Muse porterà l'opera in scena il 9 novembre. Al centro, storie e tradizioni calabresi con un tocco di umorismo e verità. I dettagli svelati nell'ambito della trasmissione in diretta dall'aeroporto di Lamezia

In diretta da Lamezia Terme, la trasmissione Zigo Zago condotta da Simona Tripodi e Italo Palermo ha accolto due ospiti speciali: Valentina Tedesco, presidente dell’associazione Lamezia Muse, e l'attrice Rita Giura, entrambe protagoniste di una nuova commedia che promette di incantare il pubblico. In una puntata carica di energia e risate (clicca qui per rivederla), si è discusso dell'importanza del teatro e della cultura nel Sud Italia, sottolineando come l'arte possa fungere da catalizzatore per la creatività e la connessione sociale.

La commedia La dote

Il 9 novembre, il Cineteatro Comunale di Catanzaro ospiterà una replica della commedia "La Dote", interpretata dall'associazione Lamezia Muse. Con la partecipazione di Valentina Tedesco e Rita Giura, l'opera cerca di esplorare temi universali attraverso il filtro dell'umorismo, riflettendo la vita e le tradizioni calabresi. «La nostra commedia, "La Dote", nasce da un’idea di un geometra che scriveva anche poesie e atti teatrali - dice Rita - volevamo dare vita a qualcosa di autentico, e siamo felici di annunciare che saremo di nuovo in scena al Teatro Comunale di Catanzaro». Valentina ha poi dichiarato: «Lamezia ha un potenziale enorme, e noi vogliamo mostrarlo. La nostra missione è quella di riunire le persone attorno alla bellezza dell'arte». Rita ha aggiunto: «Non siamo professionisti, ma siamo appassionati. In Calabria ci sono opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel teatro».

Il fulcro della discussione è stata la "La Dote", che sarà messa in scena il 9 novembre. «Alcuni la definiscono un humor inglese, e sì, è una sfida portarlo a Lamezia - ha spiegato Valentina - tuttavia, il messaggio è universale e l'interazione tra i personaggi è ciò che rende la commedia così affascinante». Il lavoro dell'associazione si distingue non solo per la qualità delle produzioni, ma anche per l'approccio inclusivo e comunitario che promuovono. «Vogliamo che le persone tornino a sedersi attorno a una tavola, a discutere come si faceva un tempo», ha ribadito Rita.

Con la regia di Patrizia Anania e un cast composto da talenti locali, "La Dote" si presenta come un’opportunità per esplorare le dinamiche familiari attraverso un racconto ricco di ironia e verità. Il messaggio è chiaro: l'arte ha il potere di unire e di raccontare storie che appartengono a tutti noi. L'appuntamento dunque è fissato per il 9 novembre al Cineteatro Comunale di Catanzaro. Non perdete l'occasione di assistere a una commedia che, con il suo mix di umorismo e introspezione, promette di far riflettere e divertire.