Una delle più apprezzate voci del panorama pop-jazz italiano per un’anteprima di lusso della 40esima edizione di “Rumori Mediterranei”. A Roccella applausi e standing ovation sono stati tutti per Simona Molinari, che al teatro al Castello ha presentato il suo ultimo spettacolo “Sbalzi d’amore tour”, ispirato proprio all’amore che ha guidato i suoi primi 10 anni di carriera.

«È un spettacolo che ho pensato per raccontare la mia musica e qualcosa in più di me – ha detto – nello show canto l’amore, il filo conduttore di tutta la mia vita e lo racconto attraverso tante sfaccettature. Nel mentre si canta e si suona prendo per mano il pubblico e lo porto all’interno di questo viaggio». Il live si è articolato in una narrazione autobiografica fatta di aneddoti, brani del repertorio della cantautrice, standard e racconti che hanno portato il pubblico a spasso tra le varie fasi dell'amore, coinvolgendolo su diversi piani emozionali.

«La cantate con cui mi sono innamorata della musica è Ella Fitzgerald, ma nel mio repertorio è possibile sentire molte influenze, dal classico al cantautorato, passando per il jazz, la musica elettronica e tanto pop. Un mix delle cose che mi piacciono». La kermesse, come annunciato dal direttore artistico Vincenzo Staiano, entrerà nel vivo tra una settimana con l’attesissimo spettacolo di Renzo Arbore e della sua orchestra italiana. Gran finale il 30 agosto con il live acustico di Dario Brunori.