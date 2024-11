L’evento è stato organizzato con dedizione dal centro studi musicali “Verdi” diretto dal maestro Pino Campana con il patrocinio della Pro loco Rossano “La Bizantina”

Un’orchestra di giovani musicisti per ricordare e rendere omaggio ad un piccolo angelo volato troppo presto in cielo. Si rinnova anche quest’anno a Rossano il tradizionale appuntamento musicale dedicato alla piccola Mariasole Converso. L’evento intitolato “Mille Voci per un Angelo” giunge quest’anno alla sua ottava edizione con un concerto esclusivo e ricercato. Appuntamento da fissare in agenda mercoledì 4 gennaio 2017 alle ore 19 presso la chiesa “Maria Madre della Chiesa”. Protagonista della serata la giovane orchestra “Verdi” diretta dal maestro Giuseppe Campana.

Il concerto è stato organizzato con amore e dedizione dal centro studi musicali “Verdi” diretto dal maestro Pino Campana con il patrocinio della Pro loco Rossano “La Bizantina” al fine di creare un momento di aggregazione e di magia musicale con amici, parenti ed appassionati della musica. Preziosa la collaborazione con la parrocchia “Maria Madre della Chiesa” ed il parroco don Vincenzo Miceli.

La serata dedicata alla piccola MariaSole, condotta da Stefania Schiavelli, ospiterà la partecipazione straordinaria del maestro Gennaro Ruffolo alla fisarmonica.