Inizia dal primo agosto la full immersion musicale del parco acquatico più grande del Sud

Il mese di luglio si è chiuso con straordinario successo e il programma di agosto sembra non deludere le aspettative di tutti coloro che fanno registrare all’Acquapark “Odissea 2000” di Rossano oltre 2500 presenza giornaliere.

Non solo divertimento ma anche intrattenimento con musica e concerti, come quello di Shade e Thomas il prossimo lunedi 7 agosto.



Shade, nome d’arte del torinese Vito Ventura (classe 1995), è attore comico, doppiatore, imitatore ma conosciuto soprattutto come rapper. Si è avvicinato al mondo musicale del freestyle all’età di 16 anni e vanta importanti collaborazioni come quelle con Clemetino, Fred De Palma e Moreno. La sua “Bene, ma non benissimo” è tra i tormentoni dell’estate 2017, contenuta nel doppio CD “Kiss Kiss Play Summer 2017”, la compilation che raccoglie 38 canzoni in vendita dallo scorso 14 luglio.

Thomas Bocchimpani viene definito il Justin Bieber italiano e questo anno è stato il più giovane allievo della scuola “Amici” di Maria De Filippi. Il suo album “Oggi più che mai” con il singolo “Normalità”, è stato realizzato con la collaborazione di Stash dei The Kolors. Di recente è salito sul palco dei Wind Music Awards insieme ad artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani.

Il 9 agosto invece sarà il turno di Riki, cantante vincitore dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, interprete di “Polaroid”, con il suo primo disco “Fuori Ora”, che già ha registrato il tutto esaurito per le date di novembre all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano.



L’evento sarà trasmesso da Radio Kiss Kiss che da agosto trasmetterà ogni giorno da Rossano in diretta nazionale.