Il "gladiatore" Russell Crowe torna in Calabria e questa volta a ospitarlo sarà la provincia di Cosenza. L'attore e cantante, reduce dalla puntatina all’Ariston dove ha anche dileggiato il collega John Travolta e la sua dimenticabile performance sulle note del “Ballo del Qua Qua”, l’anno scorso fu ospite del Magna Graecia Film Festival a Catanzaro, e non mancò di omaggiare la Calabria con post entusiastici pubblicati sul suo Instagram che fecero il giro del mondo e diventarono anche meme virali.

Crowe, ha trovato una nuova arena dove far ruggire non i leoni ma le chitarre il prossimo 20 luglio a Diamante. Si esibirà sotto le stelle del Mediterraneo con la sua band Indoor Garden Party al teatro dei Ruderi di Cirella per un live pronto ad accogliere ben 4800 spettatori, che si presenta già come l’appuntamento più atteso della stagione messa a punto dall’organizzazione del Tirreno Festival la cui direzione artistica è a firma di Alfredo De Luca (Dedo Eventi).

L’evento dal sapore internazionale è organizzato in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e vede il patrocinio del Comune di Diamante e della Regione Calabria. Il cartellone del Tirreno Fest, dunque, aggiunge un altro tassello dorato a una programmazione che vede già confermati Fiorella Mannoia, Il Volo, Gigi D’Alessio, Emma, Tropico e Tommaso Paradiso. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.