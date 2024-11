VIDEO| Tutto pronto per il tradizionale appuntamento con la gastronomia e il folklore. L’evento sarà seguito in diretta da LaC Tv

Una manifestazione che coinvolge il mondo gastronomico, ma anche quello folkloristico e culturale. Tutto pronto a Spilinga per l’ormai storica Sagra della ‘nduja. La 43esima edizione è in programma per l’8 agosto e porta con sé numerose attrattive legate al folklore e alle tradizioni locali. La storia del piccolo centro vibonese è strettamente connessa con il suo prodotto più celebre.

La Sagra della 'nduja

L’insaccato che identifica non solo il paese costiero ma anche l’intera provincia vibonese, ha permesso di far conoscere la Calabria in tutto il mondo. Apprezzata da chef stellati e ingrediente principe di ricette di successo, la ‘nduja ha conquistato i palati in più parti del globo. L’evento a lei dedicato richiama ogni anno turisti da tutta la regione. Ad attrarre, anche la qualità dell’organizzazione che consente di godere a pieno della notte più piccante della Calabria.

Il programma

La giornata sarà allietata dall’esibizione dei giganti, i famosi fantocci di cartapesta. Alle 19.30 è prevista poi l'apertura degli stand del Comitato Assaggio gratuito della 'nduja. A partire dalle 20.30 la musica popolare sarà protagonista fino a tarda notte con i concerti di Lira Battente, Ciccio Nucera e Tarantanova. La Sagra si concluderà con un altro spettacolo simbolo della tradizione locale, il ballo del camejuzzu i focu. Sarà possibile seguire l'evento in diretta a partire dalle 20.00 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, e su Sky (canali 875 e 879), in streaming sui nostri siti web e sulle nostre pagine Facebook. G.d’a.