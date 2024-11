Spettacolo

San Francesco di Paola: una mostra tra misticismo e magia

Allestita nelle sale del Palazzo della Provincia di Cosenza, la mostra di pittura, scultura e installazioni di arte contemporanea, dedicata ai seicento anni della nascita di San Francesco di Paola. L’esposizione artistica voluta dal collezionista Roberto Bilotti esalta l’importanza della figura storica del santo frate, non solo in Calabria ma in tutto il mondo.