Il prossimo Festival di Sanremo si prepara ad accogliere il talento tutto calabrese di Dario Brunori. L'artista, tra i concorrenti in gara nell’edizione numero 75 della kermesse, oggi ha svelato sui suoi canali social il brano che eseguirà nella serata dedicata alle Cover : "L'anno che verrà" di Lucio Dalla. Insieme a Brunori saliranno sul palco dell’Ariston anche Riccardo Sinigaglia e Dimartino «due artisti eccezionali – scrive il cantautore – , due pezzi di cuore».



«A entrambi devo molto – continua nel post Brunori – , per ragioni umane ed artistiche. Saperli lì mi rende felice e anche più sereno nell'affrontare quella baraonda come se fossimo a casa nostra a suonare con gli amici. Anche per questo abbiamo scelto di cantare "L'anno che verrà", una canzone per tutti, bella, tradizionale, anche un po' sputtanata se vuoi, ma popolare e d'autore allo stesso tempo. Uno di quei miracoli che riesce solo ai grandi. Perché questo si deve fare a Sanremo e questo proveremo a fare. E poi, a dirla tutta, io quest'anno mi sento proprio così, che: l'anno che sta arrivando, fra un anno passerà. Io mi sto preparando è questa la novità».

Il post è anche accompagnato da due foto e da un post scriptum: «Nella foto 2 – specifica l'artista – : io che imito Sabani, che imita Dalla».



Il tema della serata, di venerdì 14 febbraio, sarà un tributo alle grandi canzoni del passato, interpretate dai 30 artisti partecipanti. Il pubblico avrà la possibilità di votare tramite televoto, mentre giurie specializzate contribuiranno con il loro peso nelle decisioni finali. Un momento speciale sarà dedicato anche alla celebrazione della carriera di Iva Zanicchi e Antonello Venditti, due pilastri della musica italiana.

Intanto in questi giorni, a Cosenza, un gruppo di musicisti (tutti calabresi ndr) hanno registrato la base musicale della cover arrangiata da Mirko Onofrio. Insieme a loro anche lo stesso Riccardo Sinigallia.