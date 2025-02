Il cantautore calabrese infiamma l’Ariston ancora una volta. È salito sul palco del Festival con il numero 10 che gli è stato anche associato come codice per il televoto

La finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via. Sul palco del teatro Ariston – poco prima delle ore 22 – è arrivata anche l’esibizione di Dario Brunori, con il brano “L’albero delle noci”.

Il cantautore calabrese è salito sul palco del Festival per decimo, con il numero 10 che gli è stato anche associato come codice per il televoto . Entrato in scena con il suo classico “saltino”, il cantautore si è preso la scena in un elegantissimo smoking.

Stasera è scattato l’applauso mentre cantava “L’albero delle noci”, e caloroso il pubblico ha accompagnato l’uscita di scena del cantante cosentino il cui destino festivaliero è ora nelle mani del televoto e dei giurati. «Grazie è stata un’esperienza straordinaria» ha detto.