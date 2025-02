Il Festival di Sanremo 2025 non sarà ricordato soltanto per le canzoni, ma anche per l’incursione del food nella kermesse musicale. Mentre alcuni cantanti hanno inserito il cibo nelle loro canzoni, altri hanno scelto di aprire chioschi per deliziare i fan con le loro personali prelibatezze. Dopo Sarah Toscano con la Gelateria Amarcord e Tony Effe con Chef Ruben – Damme da magnà, è arrivato il turno di Fedez.

L’ex marito di Chiara Ferragni, mai banale nelle sue scelte, ha deciso di esagerare affittando un intero ristorante e trasformandolo nel Doom District, uno spazio multifunzionale situato a pochi passi dal Teatro Ariston. Non un locale qualsiasi, ma il celebre Controcorrente di Alessio Stamilla, punto di riferimento per i gourmet sanremesi.

Per tutta la settimana del Festival, Federico Lucia e il suo staff occuperanno il ristorante, che diventerà il cuore delle sue attività digitali. Non sarà solo la base operativa del rapper, ma un vero e proprio “creative hub” da cui trasmettere dirette social, registrare podcast e organizzare interviste con influencer, tiktoker e creator di ogni tipo.

Il Doom District sarà anche un’occasione per rilanciare Boem, l’hard seltzer nato dalla collaborazione tra Fedez e Lazza, su cui Leonardo Del Vecchio ha scommesso acquistando la maggioranza delle quote. Finora la bevanda non ha brillato sul mercato, e Sanremo potrebbe rappresentare la svolta. Sarà così? Se fosse per Tony Effe, che in un recente dissing l’ha definita senza mezzi termini “pis*io”, la risposta sarebbe un categorico no.

In ogni caso, Doom District rimarrà attivo fino a domenica 16 febbraio 2025, promettendo di essere uno dei luoghi più chiacchierati e visitati di questa edizione. Tra cibo, musica e marketing, Fedez ha trovato ancora una volta il modo di catalizzare l’attenzione e reinventarsi sotto i riflettori del Festival.