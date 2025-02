La cantante si commuove sul palco dopo aver interpretato Fango in Paradiso, una ballata struggente che racconta la fine di un amore. Un brano intenso, definito una “revenge song” in stile Taylor Swift, che ha toccato il cuore del pubblico

Francesca Michielin ha regalato uno dei momenti più emozionanti della seconda serata di Sanremo 2025. Dopo la sua esibizione sulle note di Fango in Paradiso, la cantante si è lasciata andare a un momento di commozione, ringraziando il pubblico con un filo di voce: «Grazie di cuore a tutti e a tutte, buon Festival!». Poi, un abbraccio con Carlo Conti prima di uscire di scena, tra gli applausi del Teatro Ariston.

Un momento intenso e autentico, amplificato anche dalla tensione accumulata nei giorni precedenti. Francesca, infatti, ha affrontato il palco dopo essersi ripresa da un infortunio che aveva destato qualche preoccupazione tra i fan. Ma nonostante tutto, la sua performance ha colpito nel segno, rivelando tutta la forza emotiva del brano.

Il brano Fango in Paradiso si inserisce nella tradizione delle canzoni che raccontano la fine di una storia d’amore, ma lo fa con un’intensità quasi cinematografica. È una canzone che parla di rassegnazione, dolore e, infine, accettazione. La protagonista si trova in quella fase di riflessione tipica delle separazioni difficili, in cui ci si chiede se, potendo tornare indietro, rifaremmo le stesse scelte: «Non so se vorrei rifarlo da capo», canta Francesca, con una sincerità disarmante.

Uno dei versi più forti – «Quasi speravo tu mi avessi tradito, ti avrei scritto tutto in un messaggio» – racconta il desiderio, quasi perverso, di trovare una scusa per chiudere definitivamente. Il brano è pieno di immagini concrete e potenti: piangere fuori da uno stadio, programmare un addio in macchina, vetri rotti che «sono solo plastica».

Il ritornello racchiude tutta la malinconia del brano: «Ci vorrebbe un’altra vita», un’amara constatazione che in un’altra esistenza le cose avrebbero potuto andare diversamente. Ma non in questa. L’amore, qui, viene visto come un investimento andato a vuoto, qualcosa che non vale più la pena rincorrere.

Particolarmente significativo il verso: «Non c’è più il soffitto, chissà con chi farai un figlio, se poi cambierai indirizzo, se c’è fango in Paradiso». È la rappresentazione più potente della rottura definitiva: il paradiso, un tempo simbolo di un amore puro e ideale, è ormai rovinato, contaminato da incomprensioni e sofferenza. Il fango è il simbolo del fallimento, del dolore che sporca anche i ricordi più belli.

Con Fango in Paradiso, Francesca Michielin sembra tornare a quella vena emotiva e profonda che ha caratterizzato i suoi esordi, ma con una maturità nuova. Il pubblico ha accolto la sua esibizione con grande calore, e non è difficile immaginare che questo brano possa diventare uno dei più memorabili di questa edizione del Festival.

Le lacrime di Francesca sul palco non sono solo un segno di vulnerabilità, ma anche una dichiarazione di forza: la capacità di mostrare le proprie fragilità e trasformarle in arte.