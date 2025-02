Il cantautore in gara con “Viva la vita” è intervenuto in conferenza stampa: «Mi auguro che il mio brano sia un’occasione per emozionarsi e ragionare sul modo di vivere»

Nella frenetica atmosfera della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani è apparso, in Sala Stampa “Lucio Dalla”, sereno e determinato alla conferenza pre-serata, pronto a condividere la sua filosofia di vita attraverso la musica.

Con il suo brano "Viva la vita", Gabbani non solo ambisce a emozionare il pubblico, ma anche a «stimolare riflessioni profonde sull'esistenza e sulle scelte che definiscono il nostro percorso». Definendo il pezzo come un ritorno al Festival ispirato da una canzone che sentiva profondamente, il cantautore ha espresso il desiderio di portare sul palco un'esibizione intensa e autentica. «Mi auguro che il mio brano sia un’occasione per emozionarsi e ragionare sul modo di vivere, un approccio più introspettivo. Non credo che sia la canzone giusta per il Festival, piuttosto è la canzone mi ha fatto pensare di tornare ad esibirmi sul palco dell’Ariston».

Nella serata delle cover, in programma venersì sera, Gabbani si unirà a Francesco Tricarico per interpretare "Io sono Francesco", un classico degli anni 2000 che entrambi sentono di poter rivitalizzare con il loro stile unico. Gabbani ha spiegato che la collaborazione con Tricarico è nata dal rispetto reciproco e dalla risonanza artistica che sente con il collega: «Trovo una sinergia con lui nel nostro modo di esprimerci – ha spiegato Gabbani –. Lo trovo un’artista che ha sempre avuto una grande sensibilità ed ha una capacità di esprimere in modo naif delle situazioni scomode come possono essere, ad esempio, dei disagi personali. Portiamo Io sono Francesco è un’opportunità per la canzone stessa per avere la sua rivalsa».

Pur non concentrandosi sull'aspetto competitivo del Festival, l’artista è consapevole delle sfide e delle aspettative che lo circondano. «Con la mia musica esprimo nel bene o nel male quello che sono. Questa profonda leggerezza che sprigiona la mia musica mi rappresenta».

Per Gabbani le aspettative non sono alte, ma nemmeno troppo basse: «Non vivo il senso della gara – ha affermato – , ma ovviamente non miro ad arrivare ultimo. Mi godo il Festival di Sanremo ».