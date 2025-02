Non c’è Sanremo senza polemiche, e l’edizione 2025 lo conferma ancor prima di iniziare ufficialmente. Dopo le discussioni su testi controversi e i ritiri improvvisi di alcuni cantanti, arriva una nuova piccola "gaffe" a movimentare la scena: il PrimaFestival ha mandato in onda un countdown decisamente fuori sincrono. Il programma, condotto quest’anno da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, ha mostrato un conteggio errato che segnalava 3 giorni e 24 ore al debutto del Festival, scatenando l’ironia del web.

L’errore non è passato inosservato, diventando subito oggetto di commenti e meme sui social, dove gli utenti hanno ironizzato sulla svista: «Sanremo entra in una nuova dimensione spazio-temporale», scrive qualcuno; «Countdown infinito… come la nostra attesa per il Festival», aggiunge un altro.

Nonostante la svista, il PrimaFestival ha fatto registrare ascolti da capogiro: 4,7 milioni di spettatori e uno share del 25,6% nella sua fascia oraria, confermando l’interesse del pubblico per il mondo che ruota intorno a Sanremo. La striscia quotidiana, che va in onda subito dopo il TG1 delle 20 e anticipa Affari tuoi, è nata nel 2017 e ha l’obiettivo di raccontare il dietro le quinte del Festival, svelando curiosità, interviste e momenti inediti direttamente dal Teatro Ariston.

La formula del programma ha diviso spesso pubblico e critica. Se da una parte c’è chi lo considera una piacevole introduzione alla kermesse, dall’altra alcuni critici hanno accusato il format di aggiungere poco al Festival, limitandosi a un ruolo di mero intrattenimento leggero. Quest’anno, però, i numeri sembrano dare ragione al PrimaFestival.

A guidare l’edizione 2025 sono tre volti noti della televisione italiana. Bianca Guaccero, vincitrice di Ballando con le stelle, è stata anche co-conduttrice al fianco di Nek nel programma Dalla strada al palco.

Gabriele Corsi, voce storica di Radio 105 e conduttore di programmi come Don’t Forget the Lyrics!, è anche commentatore ufficiale delle ultime edizioni dell’Eurovision Song Contest. Infine, Mariasole Pollio, giovane attrice e conduttrice, è il volto fresco del programma, già conosciuta per le sue partecipazioni a eventi come Battiti Live e Coca Cola Summer Festival.

Countdown o meno, il Festival di Sanremo sta per cominciare, e l’attenzione è già alle stelle. Dopo la gaffe iniziale, tutti sono pronti a lasciarsi alle spalle l’errore e immergersi nella magia del più grande spettacolo della canzone italiana.