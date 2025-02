Roberta Morise, conduttrice calabrese (è originaria di Crotone, ndr) brillante e talentuosa, ha spesso fatto parlare di sé non solo per la sua carriera, ma anche per la relazione con Carlo Conti, uno dei volti più amati della Rai. Una storia d’amore intensa e lunga, che però non ha retto alla pressione mediatica e alle differenze di visione sulla vita.

«Eravamo troppo esposti», ha confessato la Morise ai microfoni de I Lunatici. «Ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è proprio la continua esposizione». Il loro rapporto si era trasformato in qualcosa di diverso, quasi come quello tra padre e figlia, portando alla naturale rottura.

Nonostante l’affetto, le loro strade si sono divise anche per motivi più concreti. In tempi non sospetti, Roberta e Carlo hanno parlato apertamente delle ragioni della fine della loro storia, tra cui il desiderio di lei di costruire una famiglia. «Quando ci siamo lasciati, si è detto che io volessi matrimonio e figli e lui no, ma non era così, anzi…», ha spiegato la conduttrice al settimanale Chi.

Un anno dopo la loro separazione, Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro, madre di suo figlio Matteo e oggi sua perfetta compagna di vita. «Non ho mai convissuto, ero un single incallito», ha raccontato Conti, ricordando come tutto sia cambiato all’improvviso: «Una sera ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi».

Nonostante il passato condiviso con uno dei volti più popolari della tv italiana, Roberta Morise ha saputo voltare pagina e costruire una carriera di successo, lontana dalle polemiche e dal gossip. Il tempo, come sempre, ha fatto il suo corso, ma resta il ricordo di una storia importante e di un amore che, seppur finito, ha lasciato il segno.