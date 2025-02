Il palco di Sanremo 2025 si prepara a scrivere una pagina inedita della musica internazionale. Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin e simbolo del nuovo rock italiano, salirà stasera sul palco dell’Ariston per accompagnare i leggendari Duran Duran in uno dei loro brani più celebri. Un incontro generazionale tra due mondi che, a ben guardare, racconta più di quanto sembri.

Ieri, durante la conferenza stampa all’Ariston Roof, Simon Le Bon ha elogiato senza mezzi termini la band romana: «Dovreste essere fieri di avere una rock band così in Italia». Parole importanti, che suonano come un’investitura. Ma proprio mentre il frontman dei Duran Duran tesseva le lodi dei Maneskin, sul palco dell’Ariston si consumava una scena che molti hanno interpretato come un passaggio simbolico.

Mentre Victoria De Angelis si prepara a condividere il palco con una delle band più iconiche del panorama mondiale, Damiano David, frontman dei Maneskin, ha scelto un’altra strada. Ieri sera, sempre sullo stesso palco, Damiano si è presentato come superospite, non per parlare dei successi della sua band, ma per lanciare il suo progetto solista e rendere omaggio a Lucio Dalla.

I fan più attenti lo sanno da tempo: le voci di una possibile crisi interna ai Maneskin circolano ormai da mesi. Quella che sembrava essere solo una pausa fisiologica dopo anni di tournée estenuanti, premi internazionali e successi planetari, ora assume contorni più definiti. Damiano, con il suo progetto solista, sembra voler esplorare nuove strade, lasciando intravedere una distanza crescente rispetto al gruppo che lo ha reso una star mondiale.

E se la presenza di Victoria sul palco con i Duran Duran potrebbe sembrare un semplice omaggio, per molti appare come un segnale chiaro: i Maneskin sono a un bivio. Da un lato c’è l’apertura verso collaborazioni internazionali e nuove contaminazioni, dall’altro la voglia di libertà artistica di Damiano, sempre meno disposto a restare nei confini del progetto originario.

Nonostante le tensioni e le speculazioni, Victoria De Angelis resta una delle figure più influenti della scena musicale attuale. Con il suo stile inconfondibile e la presenza scenica magnetica, ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama mondiale. La sua partecipazione con i Duran Duran è l’ennesima dimostrazione del suo talento e della stima di cui gode anche fuori dai confini italiani.

La performance con i Duran Duran promette di essere uno dei momenti più attesi di questa serata sanremese. La storica band britannica, che celebra 40 anni di carriera, proporrà un medley dei suoi successi più amati, tra cui Wild Boys, Ordinary World e Hungry Like the Wolf.

Intanto, il Festival di Sanremo continua a regalare momenti indimenticabili. Dopo la presentazione del documentario Sono solo canzonette di Edoardo Bennato e l’atteso ritorno del cast di Mare Fuori 5, il palco dell’Ariston sembra più che mai un crocevia di storie, emozioni e futuri incerti.