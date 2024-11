“Brividi” per Amadeus. Si sa, il festival della canzone italiana è sempre al centro dei pensieri di chi del mondo dello spettacolo s’interessa giornalmente, perché “Sanremo e Sanremo”. Infatti, anche se mancano ancora più di due mesi alla 73eseima edizione – in programma dal 7 all’11 febbraio 2023 -, dopo la chiusura ufficiale della presentazione dei brani in gara, già impazza il toto-cantanti per la categoria big.

I primi a tirar fuori qualche nome papabile sono stati gli speaker di Radio Deejay. L’emittente radiofonica nella quale Amadeus ha mosso i primi passi ha sganciato delle bombe veramente pesanti. Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Elisa e Giorgia. Ma anche il calabrese Luigi Strangis.

Il giovane cantante originario di Lamezia Terme, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, reduce da un’estate abbastanza movimentata tra concerti e ospitate, rientra nella lista di nomi che Radio Deejay ha anticipato.

Nell’elenco figurano anche Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame e Annalisa. Mentre, per quanto riguarda le band potrebbero essere confermati i Boomdabash oppure i Negramaro, ma su questo ancora non c’è chiarezza.

Come detto, le candidature sono già state presentate, infatti la scadenza era fissata per il 17 ottobre scorso, ma da quanto si apprende Amadeus, che condurrà la kermesse insieme all’influencer Chiara Ferragni e al sempre giovane Gianni Morandi, sembra stia lavorando alla squadra già da tempo e alcuni nomi sarebbero già stati confermati.