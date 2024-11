È ufficiale la partecipazione di Claudio Bisio e di Virginia Raffaele sul palcoscenico dell'Ariston alla conduzione della 69^ edizione del Festival di Sanremo, con la direzione artistica - per il secondo anno consecutivo - di Claudio Baglioni.



Virginia Raffaele è nata il 27 settembre del 1980 a Roma da madre di famiglia circense e padre calabrese, di Soriano. Quest’ultimo lasciò il centro delle Serre vibonesi ancora piccolo per stabilirsi a Roma con la famiglia.

La show girl è imitatrice, attrice e comica, e ha partecipato a numerosissimi programmi televisivi grazie alla sua innata indole per lo spettacolo.



Raggiante per la designazione il sindaco di Soriano, Francesco Bartone: «Abbiamo appena appreso la notizia e siamo felici per il traguardo da lei raggiunto. La comunità è pronta ad omaggiarla facendole recapitare un mostacciolo sorianese a forma di cuore, con un invito speciale a tornare nei luoghi d’origine non appena concluderà l’impegno di Sanremo. Virginia, infatti - ricorda ancora il sindaco -, era già stata qui nella primavera del 2018 dopo alcuni spettacoli nella regione, e io stesso le feci da guida per ritrovare la casa dei nonni nel centro storico».