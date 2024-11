Il Festival di Sanremo di Aiello ha ufficialmente avuto inizio: il cantante cosentino si è esibito sul palco del Teatro Ariston con il brano che si intitola “Ora”.

Dal testo del brano emerge un contrasto tra ieri ed oggi, tra il passato ed il presente. Aiello, che nel canzone portata sul palco di Sanremo, ripete per ben otto volte la parola “Ora”. Un brano che racconta del suo essere stato, guardando con un velo di tristezza il passato. Un passato fatto di sbagli e di poca umiltà, che hanno portato a compromettere una relazione d'amore importante, e dunque perdere definitivamente una delle persone più importanti. “L’atteggiamento di uno str…o invece era terrore” da questa frase trapela quel sentimento di pentimento e quella voglia di imparare dai propri errori.

“Ora”, contenuto all’interno dell’album “Meridionale”, è una ballata in chiave moderna ma soprattutto un testo autobiografico, dove il cantante di Cosenza riesce finalmente a scrollarsi di dosso gli errrori commessi nel passato e di cui finalmente si pente. Finalmente arriva il momento di raccontare lo spettro di una relazione finita male a causa di un carattere da “cattivo” ragazzo.

Ora – Il testo

Ora ora ora ora

Mi parli come allora

Quando ancora non mi conoscevi

Pensavi le cose peggiori

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Tredici ore in un letto

A festeggiare il mio santo

Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa

Nessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ora ora ora ora

Te la ricordi ancora

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Avevo il cuore malato

Ma tu non lo vedevi

Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto

Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ho visto foto di te

Il tuo compagno, una bambina

Poi quella casa l’hai finita

Dovevi portarci me

Dovevi portarci me

Sesso ibuprofene

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui ero fuori da poco

Mi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciato

E mi vergogno a dirlo di solito sputo fuoco

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco