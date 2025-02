La cantante si scaglia contro la premier a poche ore dall’inizio del Festival. Enrico Lucci incalza, lei non si tira indietro: opinioni schiette, frecciate politiche e battute taglienti. Da tempo si è schierata in favore dei diritti civili, criticando duramente il governo di centrodestra

Elodie torna a far parlare di sé, e stavolta non per un look audace o per una canzone. La cantante romana ha risposto senza mezzi termini alle domande pungenti di Enrico Lucci su Giorgia Meloni e la politica italiana.

La scena si svolge con il consueto stile irriverente del programma: “Voteresti mai per Giorgia Meloni?” chiede Lucci, con quel tono tra il serio e il faceto che lo contraddistingue. “No”, risponde netta Elodie. Il giornalista insiste: “Manco sforzandoti un pochetto?”. La replica arriva immediata: “Neanche se mi tagliassero una mano”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Elodie, del resto, non ha mai nascosto la sua collocazione politica progressista e il suo impegno per i diritti civili. L’estate scorsa aveva già criticato duramente la premier, sostenendo che il governo stesse minacciando le libertà fondamentali, dal matrimonio gay all’aborto.

Ma Lucci non si ferma qui. Con il suo stile inconfondibile, alza la posta: “Come a Sanremo Amadeus è stato sostituito da Carlo Conti, con chi sostituiresti Elly Schlein alla guida del Pd?”. Elodie ci pensa un attimo, poi sorride: “Fammici pensare…”, risponde ironica. Alla successiva insistenza del giornalista, però, la cantante manda un bacio e si congeda con un elegante “Basta, c’ho da fa’... Enrì!”, tagliando corto ma mantenendo il tono leggero.

La cantante non è nuova a dichiarazioni forti. Lo scorso agosto, in un’intervista, aveva criticato la premier Meloni per le sue posizioni sui diritti civili, affermando che attaccare temi come il matrimonio gay e l’aborto equivaleva ad attaccare la libertà personale. “Non condivido nulla di questo governo”, aveva dichiarato. “La libertà è felicità, soprattutto per le giovani generazioni. Toccare la libertà di scelta significa toccare la nostra essenza più profonda.”

Nonostante le critiche che spesso riceve per la sua franchezza, Elodie continua a esprimere le sue opinioni senza paura. Anche stavolta, sul palco e fuori, il suo messaggio è chiaro: nessun compromesso, né in politica né nella vita. E, a quanto pare, nemmeno davanti alle domande di Lucci.