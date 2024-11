In attesa dei festeggiamenti per San Rocco, ricco calendario eventi per la cittadina costiera

E' partito ieri dalla spiaggia di Marina Grande il programma delle manifestazioni estive dell'amministrazione comunale di Scilla con l'osservazione delle stelle grazie agli strumenti messi a disposizione dalla Lega Navale di Scilla, con la partecipazione del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria.

In attesa dei festeggiamenti di San Rocco, sabato 20 e domenica 21, che si concluderanno con lo spettacolo pirotecnico sulla Marina Grande, gli appuntamenti prevedono (a piazza San Rocco: il 15 con il gruppo Vacci Lisci, il 17 con il gruppo folk Le Sirene, il 18 con la musica etnica popolare del gruppo Suoni del Sud), teatro (all'Anfiteatro: il 16 con la commedia "Briganti se more", il 18 con teatro e musica di Giuseppina Melidona, il 19 con "Come un granello di sabbia – Mana Chuma"), e soprattutto cinema.

A cavallo di San Rocco l'attesa rassegna "Scilla è cinema d'autore", con Mimmo Calopresti che sarà a Scilla dal 19 al 23 agosto. Si parte in piazza San Rocco, venerdì 19, con il dibattito "il futuro del cinema in Calabria parte da Scilla": il regista Mimmo Calopresti, il presidente della Calabria Film Commission Giuseppe Citrigno, sollecitati dai giornalisti Paola Bottero e Alessandro Russo, dialogheranno con il sindaco Pasquale Ciccone e con l'assessore alla cultura Marinella Gattuso per illustrare un percorso possibile di rilancio della Calabria. A seguire la proiezione del film di Calopresti "Uno per tutti", con Giorgio Panariello e Isabella Ferrari. La rassegna prosegue poi al Porto, lunedì 22 con "L'abbuffata", con Gerard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Diego Abatantuono, martedì 23 con "Preferisco il rumore del mare", con Silvio Orlando.

Sabato 27 è prevista la Notte Bianca. Nella piazzetta Spirito Santo, dove il 23 e il 24 è previsto il reading "Nello Scill'e Cariddi", il 30 Manuela Cricelli in concerto, il 2 settembre Claudio Mutino il Cantastorie.