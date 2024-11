Ricco il calendario di attività a tema natalizio che si svolgeranno da oggi fino al 6 gennaio al Parco archeologico di Roccelletta di Borgia. Ecco il programma

Da oggi al 6 gennaio si svolgeranno le manifestazioni di "Scolacium in Christmas", un calendario di attivita' a tema natalizio e non solo, fra passato e presente, che la Fondazione Armonie d'Arte dedica al Parco Archeologico di Scolacium (Roccelletta di Borgia).

"Nella sua veste dicembrina - e' scritto in una nota - Scolacium regala scorci e atmosfere diverse e ugualmente piene di fascino e incanto; ma per l'occasione tanta bellezza sara' la cornice di eventi ispirati dall'identita' territoriale, da degustazioni tematiche all'arte del racconto attoriale delle festivita' di fine e inizio anno nell'antichita' romana e medievale durante le passeggiate guidate nel Parco, al gioco tra storia e leggende con una originalissima "Tombolata col mito"; dalla narrazione del Natale in altri luoghi del mondo con proiezioni e testimonianze, alla tradizione con una indimenticabile merenda - laboratorio per i piu' piccoli che parteciperanno a creare biscotti e fiabe in compagnia di Babbo Natale, al calore degli affetti con tante iniziative per le famiglie e per i bambini che nel Parco incontreranno anche la buona Befana. Eccezionale novita' - si legge - quella del "Campus Christmas": un percorso di laboratori di teatro, giocoleria, scrittura creativa, con merende e molto altro, interamente pensato e dedicato a bambini e ragazzi, per riempire di esperienze belle e arricchenti le ore in cui mamme e papa' sono a lavoro".

In particolare, la Fondazione, con queste festivita', "inizia a proporre in veste rinnovata lo spazio accogliente della sala bookshop e informazioni del Parco Scolacium, affinche' - si legge - i nostri Beni Culturali siano tesori da tutelare ma anche strumenti di incontro e dialogo nel segno dell'identita' territoriale: grazie al partenariato fra Fondazione Armonie d'Arte e Magna Grecia Lifestyle, il book shop diventera' anche "Bottega delle Identita'", un luogo unico nel suo genere che raccoglie, custodisce e propone autentiche filiere identitarie di Calabria e del Sud Italia e iniziative speciali e prodotti editoriali, artigianali e agroalimentari dei singoli territori da conoscere, apprezzare, donare".