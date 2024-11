Secondo i dati di “Tutto Scuola" gli insegnati calabresi si ammalano più dei colleghi delle altre regioni italiane

I docenti calabresi i più assenteisti d’Italia. Secondo gli ultimi dati trasmessi da “Tutto scuola” gli insegnanti calabresi sono costretti a letto più frequentemente dei colleghi delle altre regioni. Ad avere una salute di ferro sono coloro che hanno una cattedra in Piemonte che hanno accumulato solo 9 giorni di assenza in un anno. I colleghi calabresi si assentano quasi il doppio dei piemontesi, 15,4 giorni l’anno e, il loro primato riguarda tutti gli ordini di scuola. Secondo i dati di “Tutto Scuola” tra i più diligenti anche i marchigiani con 9,4 giorni e i veneti con 9,6 giorni. Mentre in fondo alla classifica, a fare compagnia ai calabresi ci sono i sardi con 13,7 giorni di assenza e i siciliani con 13,6.

Sergio Govi di “Tuttoscuola” ha dichiarato: “Purtroppo da due anni la Funzione Pubblica e il Miur che pur ricevono i dati non li hanno resi pubblici. Per aggiornare il quadro abbiamo dovuto far riferimento agli ultimi dati disponibili relativi all’anno scolastico 2011/12, confrontandoli con gli anni precedenti. Va detto, tuttavia, che l’Inps ha recentemente pubblicato una sintesi delle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici del 2013 dove emerge una netta tendenza all’incremento di assenze da parte dei dipendenti pubblici rispetto a quelli del settore privato. Rispetto al 2011 l’incremento dei certificati presentati nel 2013 dai lavoratori privati è stato del 1,1% mentre per i pubblici dipendenti del 27%. Questo aumento riguarda anche i lavoratori della scuola che si ammalano di più magari per brevi periodi. L’effetto Brunetta non ha avuto alcun effetto: si è passati dai 7,56 giorni del 2009/2010 agli 11,33 del 2011/2012 nella scuola”.