Il sindaco Zicchinella: «Un piccolo gesto per ricordare una grande ed indimenticabile persona»

La Giunta comunale di Sellia, piccolo centro in provincia di Catanzaro, ha deliberato l'intitolazione della sala principale del Museo dei Bambini a Fabrizio Frizzi.

Lo ha reso noto il sindaco della cittadina, Davide Zicchinella, sottolineando che si tratta di «un piccolo gesto per ricordare una grande ed indimenticabile persona».

L'esecutivo ha già approvato la delibera e sarà necessario aspettare la conclusione dell'iter burocratico per formalizzare la decisione.

Il primo cittadino ha spiegato che l'iniziativa sarà portata avanti dopo avere informato la famiglia del presentatore televisivo scomparso nei giorni scorsi. Dopo le festività pasquali la delibera di Giunta sarà ratificata dal Consiglio comunale e, quindi, alla famiglia.

Ad approvare l'atto sono stati il sindaco Zicchinella, il vice sindaco Domenico Coppoletta e l'assessore Vincenzo Scozzafava.

«Tanti i motivi che mi hanno spinto a prendere tale decisione - ha spiegato Zicchinella - perché Frizzi ha esordito come presentatore con la Tv dei Ragazzi. Perché era testimonial di Save the Children e Telethon. Perché sapeva ridere come solo i bambini sanno fare. Perché amava concretamente i bambini (a partire dalla sua). Perché anche un piccolo comune come Sellia può e deve ricordare una persona umanamente e professionalmente straordinaria come lui».