Incontri inattesi e tutt’altro che piacevoli per Selvaggia Lucarelli, che a Sanremo si divide tra le prove del Dopofestival – dove affianca Alessandro Cattelan – e qualche momento di relax. Ma la cena di ieri sera in un ristorante del centro è stata tutt’altro che rilassante.

A raccontarlo è proprio Selvaggia, che ha condiviso l’episodio con i suoi follower su Instagram. «Ero a cena con Lorenzo, tutto tranquillo, quando un gruppo di donne si è seduto al tavolo davanti a noi», spiega la giornalista. Una delle signore, bionda e seduta di spalle, all’improvviso si è alzata e, fissandola negli occhi, ha preso la giacca e si è trasferita con tutto il gruppo a un altro tavolo, come una processione dietro il flauto magico.

«Non capivo cosa fosse successo», continua Selvaggia. «Non avevo mangiato nulla all’aglio, né Lorenzo indossava una t-shirt acrilica comprata a Baku». Poi la rivelazione: «Era Tatiana, la mamma di Fedez». La reazione di Tatiana non sorprende, dato che tra Fedez e Selvaggia non scorre certo buon sangue. Più che un incontro, una vera e propria fuga strategica.

Ma non è tutto. Selvaggia racconta un’altra coincidenza curiosa, avvenuta qualche giorno prima a Milano: «Ero in un ristorante giapponese vicino a casa e, a due tavoli di distanza, cenava Marina, la mamma di Chiara Ferragni, con alcuni amici». A questo punto, Selvaggia si lascia andare a una battuta finale: «Forse è destino. O forse è meglio cenare a casa». Coincidenze? Segni del destino? Di certo, per Selvaggia, i Ferragnez continuano a portare non solo visualizzazioni, ma anche qualche grattacapo in più.