Si tratta campagna che mira ad aprire un varco in una delle città con più siti abusivi di rifiuti

"Prendi la tua arte..e differenziala da parte”. E’ questo lo slogan che fa da leit motiv al video realizzato dall’associazione Civico 19 e che mira a sensibilizzare sull’importanza della raccolta differenziata. Ambientato nelle strade del quartiere dell’ex comune di Sant’Eufemia, a Lamezia Terme, nel video due turisti stranieri trovano una montagna di rifiuti abbandonata su un marciapiede e pensando sia un’opera d’arte italiana la fotografano con entusiasmo.

Quando arriva un ignaro passante che abbandona sul cumulo l’ennesima busta di rifiuti, viene scambiato per l’artista che ha voluto dare un nuovo contributo all’opera d’arte. Da qui lo slogan “"Prendi la tua arte..e differenziala da parte”.

L’Italia è uno dei pochi paesi in cui è possibile trovare per strada scempi di montagne di rifiuti. A Lamezia Terme sono più di trenta i siti abusivi di rifiuti recensiti dalla Lamezia Multiservizi. Siti in cui spesso vengono depositati anche rifiuti pericolosi, difficili da smaltire anche per gli enti appositi quando si trovano mischiati a tipologie differenti di scarti. Ecco perché Civico 19, da sempre attenta al benessere e alla tutela dei quartieri cittadini, invita a differenziare come chiave di salvezza per il futuro.

Qui il link del video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZbTmHpQVFok