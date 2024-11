A 30 anni dalla sua scomparsa sarà costruita la struttura con il contributo della Regione

Sono molte le persone che non sanno che Dalida, icona della musica europea del XX secolo, era originaria di Serrastretta. Iolanda Cristina Gigliotti, questo era il suo nome, era nata in Egitto, ma i suoi nonni, calabresi, avevano lasciato la loro terra, nel 1893, portando con sé la famiglia e una valigia carica di tradizioni, sapori, suoni e melodie dalla Calabria. Costumi che la piccola Iolanda ha respirato come tutti i calabresi lontani da casa. La fama che l'ha resa la grande Dalida è arrivata dopo.

!banner!

Serrastretta rappresenta quindi le radici del cuore, di sangue, di lingua e di cultura di Dalida. A 30 anni dalla sua scomparsa – riporta l’ansa - sarà costruito con il contributo della Regione anche un auditorium che porterà il suo nome in quel piccolo centro del Reventino che Dalida voleva tanto sostenere anche economicamente specie favorendo i giovani.