Nasce dalla condivisione di un progetto tra sindaci, amministratori locali, esponenti del mondo della cultura, dell'associazionismo e della società civile

Mancano ormai pochi giorni all’avvio della manifestazione promossa dall’associazione “Condivisione”, realizzata in collaborazione con il Tgr Calabria e LaC Tv, che punta a valorizzare le esperienze positive del comprensorio delle Serre vibonese nel contesto regionale e non solo. Nasce appunto dalla condivisione di un progetto tra sindaci, amministratori locali, esponenti del mondo della cultura, dell'associazionismo e della società civile, con l'obiettivo e la vocazione di mettere in evidenza la complessità delle tradizioni, della cultura e delle esperienze positive di un territorio ricco di storia e spunti di attrazione dal punto di vista naturalistico e immateriale. Quattro i comuni coinvolti: Arena, Gerocarne, Mongiana e Serra San Bruno.

“Popoli, parole, immagini, suoni, sapori, tradizioni”. Sono le parole chiave dell'evento ideato dall'associazione "Condivisione" presieduta dal parlamentare del Partito democratico Brunello Censore. Un evento che ambisce a diventare un appuntamento annuale e magari oltrepassare i confini regionali.

Ecco il programma completo

Serra San Bruno

Lunedì 7 agosto:

Ore 11 Sala Chimirri - Un preludio all’inaugurazione del Festival. “Lettere dal Sahara”. Film di Vittorio De Seta. Proiezione e dibattito.

Ore 18.15 Piazza Monumento - Inaugurazione Festival. Saluto di Luigi Tassone, sindaco di Serra San Bruno. Presentazione del Direttore Artistico Armando Vitale. Saluto Ad “Fabriella Group” Raffaela Latassa. Introduzione, Bruno Censore Presidente Associazione “Condivisione”.

Ore 18:30 Piazza Monumento - l Festival incontra il ministro Marco Minniti. Filippo Veltri lo intervista su: “Migranti, pericolo o risorsa? Il valore di un decreto e il ruolo dell’Italia in Europa”. L’evento sarà trasmesso in diretta da LaC Tv, Web, Twitter e Facebook.

Ore 21:00 Piazza Monumento - “Serata d’Onore” con Michele Placido, Gianluigi Esposito (voce e chitarra), Antonio Saturno (chitarra e mandolino). Recital di passi da Dante, D’Annunzio, Montale, Neruda, Di Giacomo, Viviani e De Filippo.

Martedì 8 agosto:

Ore 9:30/10:45 Piazza Monumento - Rassegna stampa aperta, a cura di Francesco Brancatella, giornalista Rai, e Pasquale Motta direttore di LaC News 24. Intervista all’Ambasciatore Giuseppe Calvetta su: L’Africa, i migranti e noi - Diretta Tv

Ore 11:00 Piazza Monumento - Incontro con Antonio Ferrara autore di “Casa Lampedusa: semplicemente eroi” (Einaudi Ragazzi) e con Maria Cappelli (attrice-animatrice). Partecipano Rosa Suppa (docente) e Rosetta Falbo (Preside I.I.S. Sersale”, coordinatrice Gutemberg Ragazzi).

Ore 17:30 Piazza Monumento - Incontro con Piero Bevilacqua (Storico - Universita’ La Sapienza Roma) autore di “Le Felicità d’Italia” (Ediz. Laterza). Partecipano Luigi Vavalà, Armando Vitale. Modera Daniela Rabia.

Ore 21:00 Piazza Monumento - Concerto per pianoforte e sassofono con Chiara Giordano pianista - direttore Artistico Armonie D’Arte Festival e Francesco Salime - sassofonista;

Mercoledì 9 agosto

Ore 9:30/10:30 Piazza Monumento - Rassegna stampa aperta a cura di Emanuela Gemelli giornalista Rai e Riccardo Tripepi giornalista di LaC Tv. Diretta Tv. Partecipa il Sindaco di Gerocarne Vitaliano Papillo.

Ore 11:00 Sala Parco Delle Serre - “All’ombra dei parchi sboccia lo sviluppo?”. Modera Romano Pitaro con Bruno Gemelli. Partecipano: Domenico Pappaterra (Presidente Parco del Pollino), Antonio Nicoletti (Resp. Nazionale per le Aree protette di Legambiente), Carmine Lupia (Direttore della Riserva Naturale Valli Cupe), Andrea Rosario Proto (Dip. Agraria - Università Mediterranea di Reggio Calabria), Mimmo Sodaro (Commissario Straordinario Parco delle Serre), Antonella Rizzo (Ass. all’Ambiente Regione Calabria), Piero Bevilacqua (Storico) e Bruno Censore (deputato).

Ore 17:30 Piazza Monumento - incontro con Edoardo Boncinelli (genetista, Università Vita - Salute San Raffaele Milano), autore di “La vita e i suoi misteri, dalla genetica alla salvaguardia dell’Ambiente” (B. Mondadori Editore). Partecipano Antonio Ceravolo (Preside I.is “L. Einaudi” di Serra), Angela Caligiuri (Direttore generale Asp Vibo Valentia), Maria Rosaria Franzè e Armando Vitale. Modera Francesco Lo Duca (giornalista Quotidiano del Sud).

Ore 21:30 Piazza Monumento - Sonata per voce sola da "Odissea" di Omero. Musica di Paolo Cognetti. Regia e partiture fisiche di Daniela Vitale. Progetto video di Sara D'uva. Con Paolo Cognetti, musicista-compositore e Daniela Vitale, attrice.

Giovedì 10 agosto

Ore 9:30/10:30 Piazza Monumento - Rassegna stampa aperta, a cura di Emanuela Gemelli e Pietro Melia, giornalisti Rai, con Agostino Pantano giornalista di LaC News24. Diretta tv. Partecipano: Bruno Iorfida (sindaco di Mongiana) e Antonino Schinella (sindaco di Arena).

Ore 11:00 Piazza Monumento - Incontro con Franco Blandi (saggista) autore di “Vittorio De Seta, poeta della verità” (Navarra Editore). Partecipano Giovanni Di Bartolo, Luigi Vavalà, Franco Santopolo (saggista amico di Vittorio De Seta). Modera Francesca Onda, giornalista.

Ore 17.30 Piazza C. Tucci (Piazza Municipio) - Apertura mostra mercato: cibi, sapori, identità dei territori. Partecipano: Valeria Giancotti, Vincenzo Vinci (presidente Sezione alimentare Confindustria Vibo), Franco Blandi, Vito Teti, Pietro Sirianni (Responsabile regionale di Calabria Amica Coldiretti).

Ore 18.30 Piazza C. Tucci (Piazza Municipio) - Vito Teti (Antropologo Unical) autore di “Quel che resta” (Donzelli Editore) e curatore di “Un treno nel Sud” di Corrado Alvaro (Rubbettino Editore). Partecipa Gina Figliuzzi (avvocato).

Ore 21:30 Piazza monsignor Barillari - L’orchestra giovanile di Fiati di Delianuova, premiata dal maestro Riccardo Muti, in concerto. Musiche da film - Brani di classica - Chiusura dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Maestro Direttore Gaetano Pisano.

Venerdì 11 agosto

Ore 9:30/10:30 Piazza Monumento - Rassegna stampa aperta a cura di Pietro Melia, giornalista Rai, e Cristina Iannuzzi, giornalista LaC News24. Diretta Tv

Ore 17:30 Piazza Monumento - Incontro con Franco Arminio (poeta, saggista, paesologo), autore di “Geografia commossa dell’Italia interna” (B. Mondadori Editore). Partecipano Gregorio De Paola (saggista), Cosmina Silipo (avvocato).

Ore 19:45 Piazza Monumento - Reportage di Francesco Brancatella, giornalista Rai. Focus su: Rosarno, Aspromonte, Sierra Leone, Palmira - Territori di mezzo, Vite sospese, la Bellezza distrutta. Partecipa Vladimira Pugliese (docente) e Maria Condello (Presidente della Cooperativa sociale “Udire”). Coordina Agostino Pantano (giornalista).

Ore 21:30 Piazza monsignor Barillari - Il gruppo strumentale ”Notonlybluegrass” in concerto. Musica d’Irlanda, Scozia, Celtica e Pop.

Sabato 12 agosto

Ore 10:30 Piazzale Certosa Serra San Bruno - Dialogo fra religioni e civiltà. Il messaggio di Papa Francesco. Ne discutono don Salvino Cognetti (Direttore Scuola Diocesana di formazione all’impegno sociale e politico di Catanzaro), don Biagio Amato (Presidente Fondazione Betania), Pierfrancesco Stagi (docente e saggista), Francesca Sbardella (docente e saggista). Coordina Antonino Ceravolo con Rosaria Giovannone di LaC News24;

Ore 17:30 Piazza Monumento - Incontro con Pierfrancesco Stagi autore di “L’Europa e le religioni”, Francesca Sbardella autrice di “Abitare il Silenzio”;

Ore 19:00 Sala Chimirri - Inaugurazione mostra espositiva dell’Artista serrese Silvano Onda;

Ore 21:30 Piazza monsignor Barillari - Festa di chiusura con il gruppo musicale serrese “Parafonè”. Diretta concerto su LaC Tv.

Programma Gerocarne

14 e 17 Agosto

Vasai d'Artista - Le Terracotte di Gerocarne: una pregiatissima tradizione artigiana dal '700 ad oggi in Mostra. Serata in piazza con dimostrazioni, ospiti d'onore, cabaret, musica.

Programma Arena

Domenica 13 agosto

Ore 17.30-23 La castellana di Arena - Corteo storico in costume lungo il suggestivo borgo medievale, con rievocazione di antiche vicende d’armi nel feudo degli Acquaviva d’Aragona e dei Caracciolo di Napoli. Premiazione all’interno del Castello normanno della suggestiva coppia vincitrice con consegna simbolica delle chiavi del Castello. Cena con menu medievale, nel Castello, alla Locanda del Viandante. Spettacolo finale.

Programma Mongiana

Fine Estate (data da definire): Inaugurazione e tour guidato del grande sito di Archeologia Industriale della Real Fonderia Borbonica centro della siderurgia europea dopo il 1850. Percorso scenografico tra suggestivi resti con uno dei tre imponenti altoforni da 11 metri interamente ricostruito. Concerto serale della Real Banda Filarmonica di Gerace.