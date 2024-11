Tanti artisti hanno aderito per dimostrare la loro solidarietà verso spazi che in passato sono stati le scene delle prime esperienze dal vivo di artisti che hanno poi scalato le hit

“Si accendono le luci lì sul palco”, un verso che è anche una speranza per il futuro. Anche la Calabria riaprirà il suo palcoscenico virtuale partecipando all’iniziativa “L’ultimo concerto?” che vedrà riaccendersi i palchi di tutto il Paese.

Il 27 febbraio del 2020 l’emergenza iniziava a essere percepita come un pericolo reale, che poteva toccare tutti in tutte le parti d’Italia, e proprio in questa data, fortemente evocativa, gli artisti, un anno dopo, italiani si uniranno in un unico grande live.

Gli eventi saranno trasmessi in streaming gratuito dalle 9 di stasera collegandosi sul sito www.ultimoconcerto.it. Si alterneranno band e artisti del panorama musicale italiano creando un grande live show.

Sul palco del Mood social club di Rende (Cosenza), si esibiranno i Brunori Sas capitanati da Dario Brunori (pluripremiato cantautore cosentino, vincitore della Targa Tenco come miglior album in assoluto, Ciak D’Oro e Nastro d’Argento alla migliore Colonna sonora con “Odio l’estate” di Aldo Giovanni e Giacomo), Cimini (artista che sta scalando le vette delle classifiche di Spotify), Naip (rivelazione dell’ultima stagione di Xfactor) e i Djs resident Fabio Nirta e Dj Kerò che accenderanno la dancefloor.

“L’Ultimo Concerto?” è un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live Dma, che riunirà per la prima volta 130 tra live club e circoli italiani.

Uno degli scopi del progetto è di riaccendere l’attenzione sullo stato di forte incertezza e instabilità del settore artistico e musicale e della situazione dei live club che sono tra gli spazi che stanno soffrendo maggiormente della crisi sanitaria insieme a cinema e teatri.

La data di oggi diventerà il simbolo di un movimento di rinascita e un momento per rivedere gli artisti più amati tornare ai microfoni.